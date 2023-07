Torino | Buongiorno | «È stato un anno fantastico | la fascia da capitano è un onore»

(Di sabato 15 luglio 2023) Alessandro, difensore centrale del, ha parlato a Sky Sport dopo pochi giorni dall’inizio del ritiro Alessandro, difensore centrale del, ha parlato a Sky Sport dopo pochi giorni dall’inizio del ritiro. PAROLE – «Èun, laè un, così come aver letto i nomi a Superga. L’emozione del primo gol in A èbellissimo, coronato poi dal rinnovo, di cui sono felicissimo. Prossima stagione? Le ambizioni devono essere alte, dobbiamo migliorare costantemente già da quest’, poi fissarepergli obiettivi. Esordio con la Nazionale? La Nazionale è giovane, c’è voglia di fare e di riscattarsi. ...

Parole di Alessandro, difensore e capitano del, il quale pochi giorni fa ha messo nero su bianco il prolungamento fino al 2028. "Le ambizioni devono essere alte, dobbiamo migliorare ...... da una parte l'allenatore che continua ad avere un credito incondizionato con la gente, dall'altra invece chi le attenzioni se le è guadagnate strada facendo:. Il difensore di, che ......entusiasmo al Filadelfia per il primo allenamento a porte aperte della nuova stagione del. ...e compagni si stanno allenando per il sesto giorno in città, poi lunedì ci sarà il ...

Buongiorno: “Fare il capitano del Torino è un onore. Il rinnovo l’ho voluto fortemente” Alfredo Pedullà

Il difensore centrale: «Per me è stato un anno fantastico culminato con il rinnovo di contratto che mi ha reso felicissimo. In Nazionale un gruppo fantastico» ..."È stato un anno fantastico, tra la fascia da capitano che è un onore, la lettura dei nomi del Grande Torino a Superga, poi ci sono stati l'emozione del primo gol in A e il rinnovo del contratto: sono ...