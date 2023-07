Tocci - Marsaglia in lotta per la medaglia nel sincro | lacrime Bertocchi

(Di sabato 15 luglio 2023) I Mondiali di Fukuoka tra tuffi e nuoto artistico. Doppietta cinese dal piccolo trampolino donne: con 318.60 punti vince Lin Shin, a 306.35 Li Yajie. Bronzo all'ultimo salto per la candese Aranza ...

Fanno ben sperare Lorenzoe Giovanninel sincro da 3 metri: la coppia azzurra è seconda con 384.69 punti, dietro Daoyi Long - Zongyuan Wang (Cina, 451.44) e davanti ai britannici ...Sarà una mattinata intensa per l'Italia dei tuffi ai Mondiali di Fukuoka 2023 , con alle 08:30 la finale femminile dal metro e alle 11:00 avremo in gara anche Giovannie Lorenzonel sincro dalla stessa altezza dopo una superba prova eliminatoria. Il duo azzurro si piazza infatti al secondo posto con un 384.69 che lascia ben sperare in ottica finale, ...Tuffi Bravissimiche incantano nel sincro trampolino 3 m. Si qualificano con il secondo punteggio alal finale: a parte gli imprendibili cinesi sono i primi umani del resto del mondo.

Alle 11 su Rai 2 Sky Sport la finale con la coppia azzurra, seconda dopo le eliminatorie: il podio varrebbe il pass olimpico. Lo zero da un metro per un errore della milanese. Doppietta cinese ...Tocci - tesserato per Esercito ed AQA Cosenza e seguito da Oscar Bertone - è il capitano della Nazionale azzurra. Nella bacheca del 29enne sei medaglie europee e una iridata. Punta a essere protagonis ...