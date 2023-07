Tiziano Ferro chiude il tour di stadi con 570mila spettatori

... entrambi originari di Milano, non si accontentano di firmare i singoli estivi di Paola & Chiara ("Mare caos") e("Destinazione mare"): in "Un altro mondo" i due fanno duettare Tananai ...... 14 stadi, tanti grandi ospiti e 33 canzoni in scaletta per raccontare gli oltre 20 anni di carriera si chiude il tour TNZ 2023 che ha visto tornare sui palchi italianidopo 6 anni dal ...... il tour TNZ 2023 che ha visto finalmente tornare sui palchi italianidopo 6 lunghi anni dal suo ultimo live. Ad abbracciare il cantautore di Latina durante questi 14 show nei ...

Soffrono i Måneskin, male Tiziano Ferro, boom Geolier e Tedua (casi dell'anno): queste le vendite del primo semestre ... MOW

Tiziano Ferro chiude il suo tour di stadi con 14 date e ben 570mila spettatori: grande successo per il cantautore di Latina ...PADOVA - Le fan di Tiziano Ferro sono arrivate da tutta Italia per il concerto di oggi, 14 luglio, del loro idolo alla stadio Euganeo di Padova. Molte hanno acquistato i biglietti poco prima ...