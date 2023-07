Thailandia | Pita pronto al ritiro in caso di seconda bocciatura

Il candidato progressistaLimjaroenrat, vincitore delle elezioni legislative del 14 maggio incon il partito riformista 'Move Forward', ha annunciato che ritirerà la sua candidatura alla carica di primo ...Più di 100 manifestanti si sono riuniti ieri a Bangkok per protestare contro i senatori che non hanno nominato come nuovo premier il favoritoLimjaroenrat, leader del partito ......radici in. Inoltre ha rifiutato di dimettersi nonostante gli scarsi risultati economici e le massicce proteste a favore della democrazia. Il leader thailandese pro - democrazia...

Thailandia: il Parlamento boccia il candidato premier Pita Agenzia ANSA

Il candidato progressista Pita Limjaroenrat, vincitore delle elezioni legislative del 14 maggio in Thailandia con il partito riformista 'Move Forward', ha annunciato che ritirerà la sua candidatura al ...Le notizie del giorno: continuano le intense piogge monsoniche in tutta l'Asia, provocando nuove vittime. In Indonesia un uomo è stato arrestato dopo le accuse di una fondazione religiosa.