Tesla - Prodotto il primo Cybertruck di serie

(Di sabato 15 luglio 2023) Ci sono voluti quasi quattro anni per l'esattezza 1.332 giorni , ma oggi, 15 luglio 2023, ildiha lasciato le linee produttive della Gigafactory Texas. Una scommessa già vinta in partenza con i numeri record delle prenotazioni, con oltre un milione e mezzo di persone che hanno versato la caparra necessaria per mettersi in lista d'attesa, ma che oggi assume più concretezza. Se da un lato il progetto della Roadster è stato ulteriormente rimandato a data da destinarsi, dall'altro l'azienda di Elon Musk è finalmente riuscita a completare lo sviluppo di una delle auto più chiacchierate dell'ultimo decennio. Un modello che, per look e impostazione, è lontano anni luce da qualsiasi altro pick-up presente sul mercato e che presto, probabilmente, popolerà le strade di mezza America rubando spazio ...