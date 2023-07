Terremoto stamattina in Italia | brutto risveglio per questi cittadini Ecco dove è successo

Leggi su tvzap

(Di sabato 15 luglio 2023) Ogni anno indi verificano migliaia di scosse di, la maggior parte con una forza magnitudo molto bassa, quindi impercettibili. Secondo IlMeteo.net in media il nostro paese viene scosso 44 volte al giorno, quasi unogni 30 minuti. Ci sono, come sappiamo, terremoti di forza maggiore, che provocano paura e danni irreparabili. Questa mattina, intorno alle 08:01 una scossa è stata avvertita in provincia di Ascoli Piceno, unper idi Rotella, Castignano e Montedinove Leggi anche:Mediaset, dopo Barbara D’Urso via anche i suoi opinionisti: il retroscena Leggi anche: “Uomini e Donne”, l’ex tronista ha un nuovo fidanzato:chi è, ...