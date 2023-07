Terremoto oggi ad Ascoli Piceno | la scossa di magnitudo 3

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Unadidi3 è stata registrata dall'Ingv in provincia di. I comuni più vicini all'epicentro della, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignano e Montedinove.

I comuni più vicini all'epicentro del sisma delle 8.01 sono Rotella, Castignano e Montedinove Una scossa didi magnitudo 3 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Ascoli Piceno. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignano e Montedinove.

Terremoto oggi ad Ascoli Piceno: boato e paura il Resto del Carlino

