Terremoto oggi ad Ascoli Piceno | la scossa di magnitudo 3

(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – Unadidi3 è stata registrata dall'Ingv in provincia di. I comuni più vicini all'epicentro della, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignano e Montedinove. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Una scossa didi magnitudo 3 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Ascoli Piceno. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignano e Montedinove.Ascoli Piceno . L'epicentro è stato rivelato a Rotella ad una profondità di 17 km. Una scossa didi magnitudo 3 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Ascoli Piceno. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignano e Montedinove. La scossa è ...Fino ad, è stata convinzione comune che la partnership sarebbe entrata in vigore solo con la ... La collaborazione tra le due compagnie, finora rivali, potrebbe portare ad un piccolonel ...

Terremoto oggi Ascoli Piceno alle 8, scossa 3.0 avvertita in gran parte delle Marche ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Ascoli Piceno. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignan ...L'Ingv: la scossa si è verificata alle ore 8.01. L'epicentro tra i comuni di Rotella, Castignano e Montedinove ...