Terre rare | la mappa del tesoro | Italia | sfida senza precedenti alla Cina

(Di sabato 15 luglio 2023) Governo al lavoro per consentire la riapertura di alcune miniere in territoriono. Anche a causa del «rischio elevato di approvvigionamento delle materie prime critiche, cioè quelle non energetiche e non agricole», come ha spiegato il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Materie prime di cui il nostro sottosuolo è ricco tanto da offrirne almeno 16 sulle 34 indicate dCommissione Ue come strategiche perla loro rilevanza nella transizione ecologica e digitale. Ma queste «si trovano in miniere chiuse 30 anni fa». Per questo «occorre investire e riattivare queste potenzialità, riaprendo le miniere», ha aggiunto Urso. Nel corso di un'audizione in Commissione Industria al Senato, il ministro ha spiegato che la maggior parte delle materie prime critiche vengono importate d: per questa ragione è ...