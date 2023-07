Terra amara | anticipazioni dal 16 al 21 luglio 2023 | la scoperta di Hunkar

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 luglio 2023)Yaman scoprirà il piano di Yilmaz e Zuleyha a, come rivelano ledal 16 al 21. Intanto, Sermin racconterà a Demir che Mujgan ha sparato alla Altun e Yaman esorterà il commissario di polizia a controllare a chi appartiene la pistola con cui si è ferita Zuleyha. L'uomo, dopo aver avuto il responso, correrà da Fekeli per un confronto e ricatterà Yilmaz. Demir, in particolare, dirà ad Akkaya che denuncerà Mujgan se non rinuncerà ad acquistare le azioni dell'azienda di famiglia di proprietà di. Yilmaz accetterà di sottostare al ricatto di Demir e firmerà un documento in cui ammette la colpevolezza di Mujgan. Il giovane, inoltre, darà il permesso a Yaman di consegnarla al Procuratore se non rispetterà il loro patto. Dal ...