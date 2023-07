Tentarono estorsione | in tre finiscono in cella | il quarto fu ucciso in un agguato

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Comandiamo noi a Pianura, ci dovete dare i soldi, non sai con chi hai a che fare, se vuoi stare tranquillo ci devi dare i soldi”. E’ quanto si è sentito dire il titolare di un’agenzia di pratiche auto del quartiere Pianura di Napoli da quattro persone (di cui una deceduta) che nell’ottobre del 2022 si sono recati nel negozio della vittima per chiedere il “pizzo” per conto del clan Esposito-Marsicano-Calone. Si tratta di Carlo Pulicati, 28 anni, Francesco Marfella, 20 anni (parente di un appartenente all’omonimo clan a cui però lui non risulta legato), e di Christian Titas, 29 anni, arrestati dai carabinieri di Napoli-Pianura, al termine di indagini coordinate dalla DDA, con l’accusa di tentataaggravata perché perpetrata per favorire un’organizzazione camorristica. Ilcomponente il commando è stato ...

Due uomini di 28 e 32 anni sono stati arrestati per tentataai danni di un individuo da cui si sono fatti consegnare 5000 euro per un debito. Per ...] Cronacadi rubare edera all'...... come intese ringraziare il boss Vincenzo Cesarano per avere preso le distanze da unada ... 'Alcuni cani sciolti di Gragnano e anche di Casoladi rapirmi, quando ero piccolo'. Lo ha ...... incaricati di recuperare crediti su commissione e per coloro chedi uccidere Alessio ... Per gli atri dodici imputati - accusati a vario titolo - di, lesioni aggravate, porto ...

Messina, non tentarono alcuna estorsione. Assolti gli ex dipendenti di un bar Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Assolti con formula piena. Non ci fu alcuna estorsione. È questa la sentenza della sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Maria Eugenia Grimaldi, ...Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Gela per il tentato omicidio di un bracciante agricolo avvenuto il 3 luglio 2021 nelle campagne di contrada Borgo Manfria: l’uomo si era opposto agl ...