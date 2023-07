Tennis | ritratto della “sorpresa” Marketa Vondrousova che ha conquistato Wimbledon partendo da sfavorita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Per il torneo diè storia.diventa la prima giocatrice non testa di serie a trionfare ai Championships, superando la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-4 6-4. Per la 24enne ceca si tratta del secondo titolo in carriera, a cinque anni di distanza. Un epilogo incredibile che consente adi salire fino al decimo posto in classifica, con un salto di ben 32 posizioni (aveva iniziato il torneo al numero 42 del mondo). Per Jabeur invece è una nuova delusione. Partita da favorita, la tunisina fallisce nuovamente l’obiettivo di diventare la primata africana e araba a vincere un titolo del Grande Slam. E chissà ora se avrà un’altra chance in futuro. Stearns, Kudermetova, Vekic, Bouzkova, Pegula e Svitolina e infine Jabeur. E pensare che prima di questo ...