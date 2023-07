Tennis | Jabeur non trattiene le lacrime | “È la sconfitta più dolorosa della mia carriera”

(Di sabato 15 luglio 2023) Non riesce a darsi pace Onsta che ha perso la Finale femminile di Wimbledon 2023 cedendo il passo in Finale a Marketa Vondrousova, abile a imporsi con un secco 6-4 6-4. Un KO molto duro per la tunisina, rimediato contro la numero 42classifica mondiale in un’ora e venti di gioco. Un campo inglese che sembra maledetto per lei, considerato che per il secondo anno di seguito la nordafricana ha gettato la spugna nell’ultimo atto (nel 2022 uscìdal match contro Rybakina). Un insieme di fattori hanno portato quindi l’atleta a scoppiare in un pianto disperato alla fine dell’incontro, dove ha anche rilasciato delle dichiarazioni telegrafiche ma molto significative: “Sembrerò orribile in fotografia, ma questa è lapiùmia ...

Vondrousova regina di Wimbledon, l'Africa deve attendere per uno Slam: Jabeur battuta 6-4, 6-4 la Repubblica

Roma, 15 lug. (askanews) - Marketa Vondrousova è diventata la prima giocatrice non testa di serie a vincere il titolo di singolare femminile ...