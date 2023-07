Tennis Europe All Round | Satta vola in finale

(Di sabato 15 luglio 2023) La seconda edizione delAllSport & Wellness Generali Roma giunge all’ultimo atto. Nella giornata di sabato si sono disputate sui campi in terra rossa dell’AllSport & Wellness di Roma, le semifinali dell’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”. Il circolo che ospita l’unica manifestazione del circuitopresente nella capitale è stato caratterizzato nella penultima giornata di gare da una grande presenza di pubblico, che ha potuto ammirare undi altissimo nelle due partite più attese della giornata. Nel match che ha aperto il programma sul Campo Centrale, Mihailo Trivunac ha eliminato la testa di serie numero 1 Federico Gargano imponendosi in tre set con lo score di 6-3 2-6 6-4. Per il ...

Vanno in archivio i quarti di finale della seconda edizione delAll Round Sport & Wellness Generali - Roma. L'evento internazionale under 16 maschile e femminile "Category 2" entra nelle sue fasi caldissime. Sui campi in terra rossa dell'All Round ...Un'altra giornata di grandi sfide volge al termine sui campi in terra rossa dell'All Round Sport & Wellness di Roma. Il day 6 della seconda edizione delAll Round Sport & Wellness Generali - Roma, evento internazionale under 16 maschile e femminile "Category 2", è stato teatro di secondi turni. Tante sorprese e un turbinio di emozioni ...

Quattro italiani si contenderanno il titolo maschile: nella seconda semifinale ad affrontarsi saranno Federico Gargano e l'italo-serbo Mihailo Trivunac. Nel femminile avanti le prime teste di serie ...Si sono conclusi i secondi turni sui campi in terra rossa dell'All Round Sport & Wellness di Roma ...