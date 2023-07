Temptation Island | padre di Manu contro Isabella Poi svela | «Penali severe»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 luglio 2023) A2023el esono stati i primi a chiudere la loro avventura nel viaggio dei sentimenti. Fidanzati da quasi quattro anni, vivono a Milano ma provengono da ceti sociali diversi. La ragazza vive in centro, è abituata a un certo stile di vita agiato, lavora come organizzatrice di eventi, mentre lui in un quartiere popolare e fa il tranviere. A contattare il programma è stato il 28enne, come ha dichiarato in una intervista rilasciata a DiPiù Tv per poire di aver fattoper tentare il successo: "Non ho mai mandato candidature in tv in vita mia, era la prima volta. Io eci abbiamo provato quasi scherzando e non si sa come siamo arrivati a fare il programma. Però non sono un ipocrita. In futuro, ...