Temptation Island 2023 | Alessia e Lollo | il bacio che scuote il reality! Cosa è successo dopo?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 luglio 2023)ha lasciato il pubblico col fiato sospeso nella terza puntata, quandoha baciato, uno dei tentatori.aver visto i video di Federico, il suo fidanzato,ha richiesto il falò di confronto. Nonostante le sue speranze, Federico ha rifiutato. Determinata a continuare da sola,ha chiesto che i suoi video non venissero più mostrati a Federico. Mentre le riprese dello show sono terminate, tutti cercano indizi per scoprirel’esperienza nel villaggio., ilche ha cambiato tutto Nonostante l’attesa crescente per la quarta puntata, il destino ...