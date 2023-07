Tempesta d' amore | trame dal 16 al 22 luglio 2023 | Josie la combina grossa

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 luglio 2023) Colpi di scena clamorosi e novità inaspettate caratterizzeranno la prossima settimana di programmazione did', come si evince dalledal 16 al 22in onda su Rete 4. Innanzitutto, Constanze deciderà di perdonare Paul in quanto capirà che quando il giovane ha investito la piccola Manuela era solo un bambino. La Von Thalheim, però, sarà certa che la nonna di Paul abbia insabbiato quel crimine per aiutare il nipote. Nel frattempo,sarà troppo sotto pressione per il suo tirocinio con André e per il corso di perfezionamento come cioccolataia. La ragazza, stanca per i troppi impegni, commetterà un grave errore in cucina e provocherà a Bettina uno shock anafilattico, mettendo seriamente a rischio la sua vita. André andrà in escandescenze e licenzierà ...