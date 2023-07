Tedua | “La Divina Commedia” è l’album più venduto in Italia per la sesta settimana consecutiva

(Di sabato 15 luglio 2023) Il 2023 si conferma essere l’anno di: anche questa, per la, Lapiùè il primo artista nel 2023 a superare le sei settimane di permanenza in cima alla classifica FIMI. Si tratta di un traguardo senza precedenti per, arrivato dopo che “La” si è consacrato come uno dei successi dell’anno posizionandosi al sesto posto nella classifica FIMI degli album più venduti nei primi sei mesi del 2023 con solamente un mese di vendite. Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming, “La” non ha tradito le aspettative della ...

Anche questa settimana LaCommedia è l'album più venduto, secondo le rilevazioni Fimi/GFK per la sesta settimana consecutiva. Entra direttamente al secondo posto, il disco a quattro mani, firmato da Irama e Rkomi, No ...Sesta settimana di fila alla numero uno nella classifica album italiana Top Of The Music di Fimi - Gfk per LACOMMEDIA di. Il rapper di Cogoleto inanella record e resiste anche al joint album di NO STRESS di IRAMA & RKOMI che debutta alla due e al nuovo album SPEAK NOW (TAYLOR'S VERSION) di ...Anche questa settimana LaCommedia è l'album più venduto, secondo le rilevazioni Fimi/GFK:è il primo artista nel 2023 a superare il mese di permanenza in vetta alla top ten, raggiungendo la quinta settimana ...

Tedua inarrestabile: 'La Divina Commedia' è l'album più venduto in ... - Web Lombardia

Anche questa settimana La Divina Commedia è l'album più venduto, secondo le rilevazioni Fimi/GFK per la sesta settimana consecutiva. (ANSA) ...Sesta settimana di fila alla numero uno nella classifica album italiana Top Of The Music di Fimi-Gfk per LA DIVINA COMMEDIA di TEDUA.