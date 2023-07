Tavassi e Donnamaria | dopo la rottura con Antonella | tornano a frequentarsi? Il particolare che non sfugge

Sono in parecchi a credere che la separazione tra i due giovani non sia definitiva :ha ironizzato sulle "187 volte" in cuie Fiordelisi si sono lasciati all'interno della casa, ......volte." L'ex gieffino ha parlato del suo rapporto con Edoardoe la recente rottura tra il giovane romano e Antonella Fiordelisi. In merito alla rottura con Antonella Fiordelisi,ha ......o maschio orgoglioso Edoardoha reagito pubblicamente come la seconda opzione (tanto da aver presumibilmente voluto fare un dispetto all'ex fidanzata asserendo di voler chiamare...

Tavassi commenta la rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella ... Tag24

Antonella Fiordelisi su Twitter si è lasciata andare nelle ultime ore ad un lungo sfogo: ecco cosa ha scritto ai fan.Non deve essere sembrato vero a Giaele De Donà da Conegliano Veneto, uscire dall’oblio in cui era caduta per aprire bocca su questioni che non le competono o a Micol Incorvaia abbandonare per un ...