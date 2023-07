Tartarughe nei due mari | una a Savelletri | una salvata a Marina di Lizzano Caretta Caretta

Leggi su noinotizie

(Di sabato 15 luglio 2023) Ana di, in tarda mattinata, la tartaruga spiaggiata e ferita. Soccorsa da bagnanti è stata poi messa in salvo dai volontari Wwf intervenuti. —– Di Agostino Convertino: Questa mattina, trae Torre Canne (Br) è stata avvistata a riva una belissima tartaruga “” probabilmente dopo la deposizione delle uova che grazie ad un meccanismo sconosciuto alla scienza si schiudono tutte insieme. La presenza del rettile, da sempre comunissimo nel Mediterraneo ma esposto al rischio di estinzione, dimostra la buona qualità delle acque di questo lembo del basso Adriatico. Un motivo in più per ricordare ai moltissimi bagnanti presenti di segnalare l’eventuale scoperta di nidi alle associazioni ambientaliste del territorio. La schiusa delle uova, a ...