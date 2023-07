(Di sabato 15 luglio 2023) Numerosi afghani, molti dei quali in situazione di disabilità, hanno inscenato oggi a Mazar - e - Sharif in Afghanistan un raduno di protesta per contestare la decisione presa daidi ...

Numerosi afghani, molti dei quali in situazione di disabilità, hanno inscenato oggi a Mazar - e - Sharif in Afghanistan un raduno di protesta per contestare la decisione presa daidi sospendere tutte le attività delle organizzazioni svedesi nel paese in risposta al recente rogo del Corano a Stoccolma. L'annuncio ha lasciato a bocca aperta il personale del Comitato ...hanno sistematicamente tolto diritti alle donne da quando sono risaliti al potere nell'agosto di due anni fa con l'abbandono del paese da parte degli occidentali. Erano poche coraggiose ad ...Dal loro ritorno al potere nell'agosto 2021, ihanno escluso le donne dalla maggior parte delle scuole secondarie, delle università e delle pubbliche amministrazioni. Hanno anche proibito ...

Talebani chiudono ong svedesi dopo il rogo del Corano Agenzia ANSA

Numerosi afghani, molti dei quali in situazione di disabilità, hanno inscenato oggi a Mazar-e-Sharif in Afghanistan un raduno di protesta per contestare la decisione presa dai talebani di sospendere t ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...