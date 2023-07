Tajani Segretario di Forza Italia | l’entusiasmo del coordinamento irpino

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl cordinamento cittadino di Avellino e l’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione hanno accolto con entusiasmo la nomina di Antoniocomegenerale di, segnando così l’inizio dell’era post-Berlusconi. Il coordinatore del partito ha sottolineato l’importanza di mantenere la leadership del “Cavaliere” e di trasformare i suoi sogni in realtà.si è definito prima di tutto un militante azzurro e ha assicurato di lavorare per il bene del partito e dei suoi ideali. Riguardo alla giustizia, ha dichiarato che il partito è garantista, ma non si posiziona contro i magistrati. La nomina diè stata accolta positivamente all’interno del partito, e ricoprirà il ruolo digenerale fino al prossimo Congresso ...

