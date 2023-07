Tajani eletto segretario pro tempore di Forza Italia Al Consiglio legge una lettera dei figli di Berlusconi | “Portate avanti i suoi ideali”

(Di sabato 15 luglio 2023) Antonioè il nuovonazionale prodi. Lo ha deciso ilnazionale del partito, riunito oggi sabato 15 luglio a Roma, che l’haall’unanimità. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso. Il voto è avvenuto per alzata di mano. I lavori delsi sono aperti con un lungo applauso a Silviomorto più di un mese fa. “Ieri sera – ha dettodal palco – ho ricevuto unamolto affettuosa e cordiale, piena di incoraggiamento, anche nei mie confronti, da parte della famiglia, che mi ha pregato dire questo messaggio al”. Il ministro ...

