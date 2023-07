Tajani eletto segretario pro tempore di FI

Leggi su panorama

(Di sabato 15 luglio 2023) Antonioè stato nominatonazionale di Forza Italia 'pro'. Il Consiglio nazionale del partito ha preso questa decisione all'unanimità.Fino alla convocazione del prossimo Congresso, sarà il leader di FI. Il voto è stato effettuato con l'alzata di mano. Guidare un movimento politico che ha avuto Silvio Berlusconi come leader per quasi trenta anni non è un'impresa semplice. Posso solo garantire che i suoi sogni saranno realizzati con il mio impegno, determinazione e volontà. Avrò bisogno di tutti voi, della nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti e militanti, per farlo.