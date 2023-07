Tajani eletto all’unanimità segretario nazionale di Forza Italia

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 luglio 2023) ROMA – Antonioè statodidurante la riunione del Consiglioall’hotel Parco dei principi di Roma. L’elezione del ministro degli Esteri a leader del partito azzurro, fondato da Silvio Berlusconi, è stata accompagnata da un lungo applauso dei dirigenti diriuniti all’hotel Parco dei Principi di Roma. Poco prima era stato modificato lo Statuto del partito nella parte riguardante la denominazione degli organi di vertice. Il numero uno disarà d’ora in poi une non più un Presidente, come nei quasi trent’anni di leadership del Cavaliere. A Berlusconi, infatti, nello ...