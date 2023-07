Tabellone Atp Bastad 2023 | Ruud guida il seeding | al via Musetti | Arnaldi e Cecchinato

(Di sabato 15 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma da lunedì 17 a domenica 23 luglio sulla terra rossa svedese. Are ilè Casper, a caccia di punti in ottica Atp Finals. L’altro top 10 presente è Andrey Rublev, mentre la testa di serie numero 3 corrisponde al nome dell’azzurro Lorenzo. Altri due gli azzurri al via, ovvero Matteo(che debutta Ruusuvuori prima di un eventuale derby al secondo turno) e Marco. Non manca infine il campione uscente, Francisco Cerundolo, che già ai quarti potrebbe incrociare il finalista dello scorso anno, il connazionale Baez. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 250(1) ...

... Carlos Alcazar, numero 1 del ranking mondiale e del, contro Novak Djokovic, il numero ...poteva fare qualche danno in più [rispetto all'ultimo confronto tra i due nella finale del1000 di ...... ultima ammessa direttamente in, mentre non ci sarà Elisabetta Cocciaretto. Di seguito l'entry list completa del torneo Wta 1000 di Montreal. TUTTE LE ENTRY LIST 2023 CALENDARIO2023 ...... che terminerà con quelleFinals di Torino a cui Sinner vuole arrivare da protagonista. Il ... Clicca qui per vedere il video completo! Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US ...

Tabellone Atp Bastad 2023: Ruud guida il seeding, al via Musetti ... SPORTFACE.IT

Vulpitta in coppia con il ceco FIlip affronterà il duo Fonseca/Prado, mentre Urgesi in coppia con la slovacca Jamrichova sfiderà le ceche Kovackova/Samsonova ...Brancaccio affronterà il francese Blancaneaux. Gaio incrocerà la racchetta con Medjedovic. Ostacolo Virtanen per Weis ...