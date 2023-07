Tabellino Sassuolo-Real Vicenza 22-0 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilcon i gol e i relatividi22-0,del precampionatodegli emiliani. La squadra di Dionisi segna ben ventidue reti e si mette in mostra in particolare Mulattieri, attaccante in gran forma visto che firma cinque gol. Di seguito ecco allora ildella squadra di Serie A.1°tp: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Kyriakopoulos; Boloca, Henrique; Berardi, Volpato, Antiste; Pinamonti.2°tp: Pegolo; Paz, Flamingo, Ferrari, Rogerio (73’ Miranda); Thorstvedt, Lopez; Defrel, Bajrami, Leone; Mulattieri. RETI: 2’, 11’ e 41’ Pinamonti, 20’, 30’ e 44’ Antiste, 23’ e 28’ rig. Berardi, 36’ Kyriakopoulos, 45’ Henrique, 47’, 64’ ...

La partita Sassuolo - Real Vicenza di Sabato 15 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei neroverdi