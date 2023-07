Tabellino Monza-Nuova Camunia 11-0 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilcon i gol e i relatividi11-0,del precampionatodei brianzoli. La squadra di Palladino segna undici reti e si mette in mostra in particolare Maric, attaccante in gran forma visto che firma quattro gol, due per Ciurria, una a testa per Birindelli, Izzo, Colpani, Pessina e Machin. Di seguito ecco allora ildella squadra di Serie A.: Primo tempo: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marí, A.Carboni, Birindelli, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Petagna. Secondo tempo: Lamanna (dal 33’ Mazza), Sampirisi (dal 33’ Anastasio), Caldirola, Bettella, Pedro Pereira, Machin, Bondo (dal 33’ Colombo), F.Carboni, Ciurria, Dany Mota, ...

... difensore classe 2001 trasferitosi a titolo temporaneo dall'Atalanta Ritiro2023/2024 Calendario2023 - 2024: date e orari delle partite Abbonamenti2023/2024in tempo ...- Nuova Camunia sarà visibile oggi in tv Ecco le informazioni su canale, orario e diretta ...vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale e dopo con una cronaca e il. SEGUI ...in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI ITALIA U19 - PORTOGALLO U19 ] I numeri di maglia ... Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (). La ...

Undici gol biancorossi alla Nuova Camunia nella prima amichevole ... AC Monza

Monza - Nuova Camunia 8 - 0 (4 - 0)Marcatori: 5' Birindelli (M), 30' Izzo (M), 33' Colpani (M), 43' Pessina rig. (M), 48' Maric (M), ...La partita Monza - Nuova Camunia di Sabato 15 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei biancorossi ...