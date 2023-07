Supplenti docenti e ATA | tre giorni di permesso retribuito anche per loro | le novità del nuovo contratto scuola

L'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (Ai) da parte del ministero dell'Istruzione per oltre 220 milafra assegnazione delle cattedre e"è inapplicabile e determina enormi problemi per l'entrata in lavoro degli insegnanti e di conseguenza per milioni di studenti il prossimo anno ...Permessi per concorsi ed esami A tutti isono inoltre concessi permessi non retribuiti, ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #... permessi retribuiti anche ai, novità per il personale ATA: cosa prevede il nuovo Contratto. SCHEDA Leggi anche Rinnovo contratto scuola, c'è la firma! 124 euro (lordi) in più per, ...

Supplenze docenti 2023/24: dalla presentazione della domanda agli esiti dell’individuazione. Le cinque fasi Orizzonte Scuola

Il docente con contratto a tempo indeterminato, dunque, può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione (nel caso di supplenza ...L'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (Ai) da parte del ministero dell'Istruzione per oltre 220 mila docenti fra assegnazione delle cattedre e supplenti "è inapplicabile e determina enormi prob ...