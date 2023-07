Superbike | Bautista batte Razgatlioglu e trionfa in gara-1 a Imola 3° Rea | quattro italiani ai piedi del podio

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) Alvarosi conferma il dominatore incontrastato del Mondialeanche in-1 ain occasione del Gran Premio d’Italia 2023, valevole come settimo round stagionale del massimo campionato riservato alle derivate di serie. Lo spagnolo della Ducati raggiunge così quota 49 affermazioni in carriera, eguagliando inoltre il record per il maggior numero di vittorie in una singola annata (17 come Rea nel 2018 e nel 2019). Il 38enne iberico ha fatto la differenza come di consueto nella seconda parte della corsa, gestendo benissimo le gomme nonostante il torrido caldo romagnolo ed effettuando il sorpasso decisivo per il successo su Topraka 6 giri dalla fine, per poi involarsi verso una fuga solitaria fino alla bandiera a scacchi. Seconda piazza per il ...