Sulle morti di caldo c’è qualche scetticismo | è tutto vero | ma ci vuole una certa cautela

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) E’ uscito in questi giorni sulla prestigiosa rivista Nature Medicine uno studio che esamina la mortalità in Europa durante l’ondata di calore dell’estate dell’anno scorso. Il risultato sono oltre 60 mila decessi in più in Europa, di cui circa 18 mila in Italia. Non sono così tanti come quelli attribuiti al Covid nel 2020, ma nemmeno pochi. La reazione a questo annuncio è stata di preoccupazione, ma spesso anche di completo. Sembra proprio che molti siano ormai arrivati alla definitiva conclusione che gli scienziati non siano altro che manipolatori che si dedicano a imbrogliarci per scopi politici o di tornaconto personale. Non voglio dire che hanno ragione, ma non gli si possono neanche dare tutti i torti. Basti pensare alle penose figure che hanno fatto negli ultimi anni certe persone che si sono auto-attribuite il ruolo di portavoce della ...