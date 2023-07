Su green e migranti cominciano a cadere i governi | l’addio di Rutte

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 15 luglio 2023) I flussi ininterrotti di eillegali diretti in Europa creano problemi economici e sociali sempre più seri a molti Paesi dell’Unione europea. Nel 2022 gli ingressi in Ue, via terra e via mare, sono stati 331.400, il numero più levato dal 2016, un aumento del 66 per cento rispetto al 2021. Flussi record Quest’anno probabilmente saranno ancora di più. Nei primi cinque mesi del 2023 si sono già registrati 102.000 ingressi, il 12 per cento in più che nello stesso periodo del 2022. La rotta principale continua a essere quella del Mediterraneo centrale, dove si sono concentrati quasi metà degli arrivi – 50.318, il numero più alto dal 2017 – con un incremento del 160 per cento. Oltre il 90 per cento dei nuovi arrivati sono giovani maschi, circa il 9 per cento dei quali minorenni. Come negli anni precedenti, praticamente tutti si dichiarano profughi e chiedono ...