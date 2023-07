Studente universitario fa il pendolare in aereo per non pagare l’affitto | “238 voli in un anno | ma ho speso 5 mila dollari contro i quasi 3mila al mese dell’affitto”

(Di sabato 15 luglio 2023) Gli affitti sono sempre più cari, è un dato di fatto. E i rincari si fsentire specialmente sui più deboli, come gli studenti universitari fuorisede. Se nei mesi scorsi avevano fatto notizia i giovani alunni del Politecnico dino costretti a dormire in tenda perché non potevanoun alloggio nel capoluogo lombardo, adesso dagli Stati Uniti arriva la storia Bill. Cosa ha fatto? Inunha preso in tutto 238 aerei pur di seguire le lezioni universitarie a Berkeley, Bay Area (a 16 km da San Francisco, California). “Questa è probabilmente una delle cose più folli che ho fatto nella mia vita, e sono così felice di avercela fatta senza perdere alcuna lezione. Questo di per sé è un miracolo”, ha detto Bill in un’intervista alla stazione televisiva californiana KTLA. Nel suo post di ...

Studente universitario pendolare in aereo per risparmiare l'affitto: «Mi sveglio alle 3.30, ma non ho perso un

