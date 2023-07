Striscia la Notizia | relazione al capolinea per l’ex velina Ludovica Frasca e il regista di Daydreamer?

... Valerio Staffelli ha fatto visita all' ex attaccante per chiedergli spiegazioni e consegnargli l'iconico trofeo dila. Marco Di Vaio, di nuovo protagonista alaa '...Nuovo episodio della saga degli orologi contesi tra Ilary Blasi e il Pupone. Ne sarebbero spariti almeno cinque. Il colpo di scena perfetto per la serie di deepfake chelaha dedicato all'addio della coppia. Si infittisce il giallo dei Rolex di Francesco Totti , presi 'in ostaggio' da Ilary Blasi dopo la fine del loro matrimonio. Sembrava infatti che ...Per Diva e Donna, che ha pubblicato nuovi scatti esclusivi della loro 'luna di miele' nella terra dove è nata l'ex velina dilasarebbe 'stata lei a chiedere il divorzio: senza ...

Archiviata accusa di truffa per ex inviato di 'Striscia' Agenzia ANSA

Federica Nargi ha svelato un retroscena riguardante il ruolo di madre nel corso di una recente intervista a "Nuovo".Secondo le ultime indiscrezioni, Filippo Facci non condurrà più su Rai 2 la sua striscia quotidiana "I facci vostri". La ...