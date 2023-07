Stop alle fake news Con il Fact-Cheking di Open Facebook controlla tutte le notizie sui social

...loai treni di giovedì 13, quello che è stato dimezzato dal ministro Salvini con grande strascico polemico con i sindacati , oggi tocca anche a piloti e assistenti di Vueling e, dalle 1216,...Amore : in coppia, mettete unoa qualsiasi atteggiamento che possa minare l'armonia! Dite al ... Vi sentirete apprezzati, toccherete con mano l'affetto delle persone care grazieloro ...Fortunatamente, però, a Chiari si può tornare alla normalità e dopo loforzato del Covid ... Tutti gli appuntamenti inizieranno21. Non mancheranno i piatti della tradizione, ma nemmeno un ...

Aversa: giudici di pace, stop alle udienze sino al 30 ottobre ilmattino.it

(Adnkronos) – In Italia i numeri di Covid-19 sono in continuo calo e si lavora per far cadere ciò che rimane delle vecchie restrizioni anti-contagio. Sullo stop alle indicazioni di isolamento per i po ...Non ci sono file chilometriche negli aeroporti italiani, nella giornata in cui i sindacati hanno proclamato lo sciopero per i servizi di handling e check-in. (ANSA) ...