STATS – C’è una cosa in cui l’Inter non ha rivali in Europa e la Fiorentina è seconda

(Di sabato 15 luglio 2023) Mettendo insieme i 6 principali campionati continentali si scopre che almeno in alcune voci dovremmo finirla di sentirci provinciali e iniziare a dire che non è assolutamente vero che il nostro calcio è così poco europeo. Scendendo sugli aspetti che ineriscono la tecnica e alcune dimensioni del gioco, si scoprono dei dati molto interessanti. E si arriva anche a capire che probabilmente quel che è successo nelle tre competizioni internazionali può avere anche avuto un carattere con elementi fortuiti (la famosa parte del tabellone di Champions League fatta per tre quarti da formazioni della Serie A). Ma certe qualità le abbiamo, come si è visto anche in occasione delle finali, per l’appunto, dove il trofeo è stato portato a casa da Manchester City, Siviglia e West Ham, nessuna vincitrice in maniera così netta nel punteggio da dover trarre per forza lezioni di inferiorità ...