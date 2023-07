(Di sabato 15 luglio 2023) Aumentare ladiper avere più risorse da spendere nei trasporti, sul sociale e da destinare ai municipi. Il piano della giunta, anticipato dal Messaggero, potrebbe concretizzarsi presto, già dalla prossima settimana. Salvo proteste nella maggioranza, già di fatto esplicitate. L’idea è quella di faresui, sfruttando l’onda lunga del record di arrivi di questo 2023 a Roma, per guadagnare 48 milioni di euro aggiuntivi l’anno da utilizzare per la città. La proposta sarebbe già stata presentata dall’assessore al Bilancio, Silvia Scozzese, sia ai consiglieri durante un vertice di maggioranza che ai sindacati: la volontà è di alzare il contributo diche pagano gli ospiti degli hotel, dei bed & breakfast e di tutte le strutture ricettive ...

... un settore in difficoltà che contribuisce alla crescita del Pil Mutui, arriva la. La Bce ... Per evitarlo, occorre intervenire con più decisioneriduzione del cuneo fiscale e della spesa ...L' Antitrust ha chiuso l'istruttoria relativa ad alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazntrasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021 - 2024. In .........italiani si mettono in viaggio per l'estate e il caro benzina rischia di rappresentare una... Come risparmiarebenzina. Ma un trucco per risparmiare c'è: basta "tradire" il benzinaio ...

Stangata sulla tassa di soggiorno: Gualtieri fa cassa sui turisti LA NOTIZIA

Le famiglie italiane sono sempre più oppresse dalle spese obbligate: nel 2023 costituiscono il 41,5% del consumo pro capite annuo. Questo ...Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che in passato ha promosso anche una petizione per dire no alla stangata sul costo dei permessi ...