Sport in tv oggi sabato 15 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 15 luglio 2023)15ci aspetta una giornata ricca di. Grande attesa per il tappone alpino al Tour de France e per la Finale femminile a Wimbledon, mentre a Imola ci sarà spazio per le qualifiche e la gara-1 della Superbike. A Fukuoka proseguono i Mondiali di nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e a Espoo avanzano gli Europei Under 23 di atletica. Doppio appuntamento con il Rugby Championship e a Roma ci sarà da divertirsi con la Formula E. I Mondiali di atletica paralimpica e di triathlon arricchiscono la proposta insieme alla Coppa del Mondo di arrampicataiva e ai Mondiali Under 21 di volley maschile, dove l’Italia incrocerà la Bulgaria in semifinale. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegli ...