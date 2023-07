Sparatoria in centro a Seregno | arrestati due fratelli per tentato omicidio

(Di sabato 15 luglio 2023) I militari della Compagnia di, col Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di duedi origini calabresi di 28 e 48 anni, residenti in Brianza: nei confronti di entrambi, commercianti di materiali ferrosi, di cui uno con precedenti per reati ...

La rapina I fatti aldel procedimento risalgono al 3 dicembre del 2021. Secondo l'accusa il ... Poi, prima che le manette scattassero attorno ai suoi polsi, era rimasto ferito nellae ......" e che rappresenta sia idealmente che concretamente il vero punto di congiunzione fra ile ... perché c'era stata unaper dei motivi non proprio chiari, forse c'erano di mezzo dei ...... dopo i recenti fatti di cronaca segnati da violenza urbana, cone accoltellamento, e ... per terminare alservizi di via Tevere". Sarà possibile, dopo la sfilata, confrontarsi in un ...

Sparatoria in centro a Livorno, il racconto: «L'aggressore di mio ... Il Tirreno

Nel pomeriggio di giovedì 13 luglio sono stati fermati i presunti responsabili, ovvero due fratelli di origini calabresi di 28 e 48 anni, residenti ...Sono stati fermati nel pomeriggio del 13 luglio due fratelli di origini calabresi di 28 e 48 anni, residenti in Brianza, entrambi commercianti di materiali ferrosi di cui uno con precedenti per reati ...