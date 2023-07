(Di sabato 15 luglio 2023) ... è attesa la premier Giorgia Meloni, per tentare di firmare un'intesa Bruxelles - Tunisi per arginare o regolare questo flusso continuo e inarrestabile su Tg. La7.it - Una ...

Fondata nel 2015 a Berlino, sta lavorando nel Marcentrale dal 2016. Da allora è parte della rete EuropeanMediterranée e ha salvato 34,631 bambini, donne e uomini dall'annegamento, ...... avverte la Humanity 1 dell'ONG tedescaHumanity , che ieri ha approdato ad Ancona con 200 ... per cercare un posto sui barchini e tentare la traversata delverso l'Italia. E mentre le ...Una quotidiana emergenza umanitaria nelche resta, in base all'ultimo rapporto di Frontex, l'agenzia europea della guardia di ...attraccato nel porto di Ancona la nave della ONG tedesca...

SOS Mediterraneo: 10.000 migranti da inizio luglio TGLA7

Si sono concluse alle 21 di sabato 15 le operazioni di identificazione: 54 i minori non accompagnati. La nave umanitaria tedesca ripartita per il sud del Mediterraneo ...Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono 1.900 le persone che, solo nel mese di giugno, hanno perso la vita in mare. A questa tragica stima si aggiunge quella fatta dall'UNICEF ...