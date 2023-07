Sorrento | divieto temporaneo di balneazione a Marina Grande

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 luglio 2023) Il sindaco di, Massimo Coppola, ha firmato un'ordinanza che impone ildinel tratto di mare antistante. Il provvedimento è motivato dalla comunicazione, giunta nel pomeriggio di ieri, dei test effettuati dall'Arpac su campioni di acqua di mare prelevati nella giornata di mercoledì scorso. Data l'assenza di piogge nelle ultime settimane, gli uffici comunali hanno già allertato i tecnici della Gori per l'identificazione di eventuali cause derivanti da problematiche al sistema fognario. L'ordinanza sindacale è stata adottata con riserva di revoca, qualora i risultati delle prossime analisi delle acque effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania risultassero favorevoli.