Sorpresa Napoli | arriva Maxime Lopez? Annuncio di Garcia

(Di sabato 15 luglio 2023) Nel corso della prima conferenza stampa direttamente da Dimaro, Rudi Garcìa, ha parlato anche di, al centro di voci di mercato. Si è conclusa da pochi minuti la prima conferenza stampa di Rudi Garcìa da allenatore del. Il tecnico francese ha affrontato tantissimi temi tra cui il mercato. L’ex allenatore della Roma, ha anche provato ad anticipare le domande dei giornalisti in sala, e ha fatto un annuncio importante anche su. Il centrocampista francese è stato allenato da Garcìa a Marsiglia e da tempo è al centro di voci di mercato che lo vedono in azzurro. Garcìa rivela: “non verrà a” (ANSA) – Spazio.itIncalzato sul mercato, Garcìa ha risposto così: Qual è l’obiettivo di ...

è giunto Enrico Zazzaro , ex portiere di riserva deldi Maradona ai tempi del primo scudetto azzurro. A seguire la consegna del "Premio Liburia" a Gianfranco Coppola e all'editore ...2 Romelu Lukaku tra Inter e,, Juve. La notizia bomba di ieri sul futuro del centravanti belga non poteva non avere eco ... Ci sono i campioni d'Italia delche tornano a calcare una pista ...Enrico Brignano ha fatto arrabbiare la bella(e non solo) per via di un commento fuori posto a Mario Forte , cantante neomelodico che ha ...figurati che al nostro matrimonio la miaera ...

Sorpresa Napoli, l'affare è saltato sul più bello: c'è la conferma Spazio Napoli

Spunta un nome nuovo per il calciomercato del Napoli: è il regalo di De Laurentiis a Garcia. Mentre il Napoli è impegnato in ritiro a Dimaro, la società lavora sotto traccia in vista della prossima s ...Dopo l'addio a sorpresa di Kolarov, la società toscana volta pagina: arriva Stefanelli, per anni nello staff di Giuntoli ...