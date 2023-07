“Sono tornati single” Solo 3 mesi fa l’annuncio del matrimonio imminente | ora l’addio tra i vip di Canale 5

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Addio a 3daldelle nozze: le ultime ‘mosse social’ dei volti di5 non lascerebbero spazio a dubbi, come si legge sul sito Isa e Chia.? Eppure, come detto,ad aprile lui, che abbiamo visto sia al GF che a UeD e in passato ha avuto relazioni con persone note al pubblico televisivo, annunciava i fiori d’arancio imminenti. “Due anni di amore vero…Ti amo. Soon wed”, aveva scritto sotto al post cogliendo di sorpresa tutti. “Ma davvero vi sposate?”, la domanda più ricorrente, anche tra gli amici famosi. A quanto pare sì. E infatti anche la fidanzata, taggata nel post, rispondeva tra i commenti “Pure io, cuore mio”. Ma ora, luglio 2023, quindi pochidopo da quel, sembrerebbe ...