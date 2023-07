Soldi a tutti per evitare la fuga | la mossa disperata del sindaco Gualtieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) C'è il fuggi fuggi, a Roma. La diaspora dei dipendenti comunali, ladel personale del Campidoglio che preferisce, per ragioni economiche, cioè per qualche manciata di euro in più in busta paga, un contratto con altre amministrazioni, pure pubbliche, pure dello Stato. Ma ci sono, a Roma, anche i mille problemi di sempre: quello dei rifiuti, coi cassonetti che straboccano. Quello delle strade groviera, con le buche che non si rimarginano da sole. Quello del traffico intasato, dei taxi introvabili, dei bus che (non) passano, del degrado che, d'accordo, in una certa misura tocca tutte le grandi città d'Italia, però questa, cribbio, è la capitale, è la prima, la più visitata e la più turistica, la cartolina del Paese. E poi c'è una giunta, a Roma, quella deldem Roberto, che per metterci una pezza ci mette un aumento ...