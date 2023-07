Softball | nuovo test per l’Italia prima dei Mondiali Le azzurre sfidano le Crimson Tide

(Di sabato 15 luglio 2023) Si arricchisce ulteriormente il calendario della Nazionale italiana diin vista dellafase dei Campionati2023, in scena per ciò che concerne il gruppo C proprio nel nostro Paese, nello specifico a Buttrio e Castions di Strada (Friuli). Pochi giornidella rassegna iridata infatti leaffronteranno tre incontri amichevoli contro la University Of Alabama. Le partite si disputeranno mercoledì 19 e giovedì 20 luglio sul diamante di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Si tratta di un avversario d’alto profilo. Lesono infatti la squadra collegiale più promettente del territorio statunitense. In bacheca vanta un titolo nazionale (conquistato nel 2012) e ben quattordici apparizioni al Women’s College World Series dal 2000 ad ...

Buon test per la nazionale di softball alla vigilia della Canada Cup 2023 . La squadra di Pizzolini ha superato l'Australia per 7 - poi di softball in campo martedì contro le padrone di casa del Canada

SURREY – Con due fondamentali successi contro Australia A (8-0) e Messico (7-6 dopo due extra-inning), Italia Softball conquista la semifinale della Canada Cup che si sta svolgendo in questi ...L'Italia, prima della Canada Cup al via domani, batte Australia A con il punteggio di 7-3 all'interno di un confronto di esibizione che serve a scaldare i motori in vista dell'apertura di questa compe ...