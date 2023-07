Softball | Mondiali 2023 | gli Stati Uniti volano alla seconda fase! Regno Unito battuto 0-7

(Di sabato 15 luglio 2023) Arriva il primo responso ufficiale dai Campionatidi. La squadra USA è la prima ad aver staccato ufficialmente il biglietto per lafase della rassegna iridata, in programma nel 2024. Le statunitensi nello specifico, impegnate nel raggruppamento A, quello di Balbriggan (Irlanda), hanno compiuto l’impresa sconfiggendo la Gran Bretagna nel match clou del girone con un sonoro 0-7. Una partita decisamente a senso unico, dove glihanno regolato le avversarie in soli cinque inning, marcando due punti nella ripresa inaugurale e firmando ben cinque sigilli nella quinta. Nulla fa fare dunque per le britanniche, squadra che si trovava a punteggio pieno prima di cadere al cospetto delle rivali. Proprio il...

