Soccorso alpino siciliano salvano turista allo Zingaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) -e Speleologicoed elidel Sues 118 in azione nella Riserva naturale orientata dello(Trapani) per recuperare unferito. L'uomo, un sessantaseienne calabrese, stava percorrendo il sentiero costiero tra cala Disa e cala Capreria insieme ad altri amici, quando è scivolato cadendo rovinosamente e procurandosi la sospetta frattura della caviglia. Non essendo più in grado di proseguire, i suoi compagni hanno lanciato l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112. Il 118 ha allertato ile Speleologico, competente per ilsanitario in ambiente impervio, che a sua volta, viste le temperature proibitive per un ...