SmackDown 14 07 2023 Il perdono non è un’opzione

(Di sabato 15 luglio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di, la puntata ha molto da offrire dato che siamo nella Road To SummerSlam e si vuole fare di tutto per arrivarci al meglio. Tanta la carne al fuoco, fra la questione che riguarda la Bloodline e quella intorno al titolo femminile dello show fra Asuka, Bianca Belair e Charlotte Flair, senza dimenticare la Miss Money In The Bank Iyo Sky. PROMO: Fa il suo ingresso Bianca Belair, la EST dice che ha finalmente il suo dovuto rematch contro Asuka e che stasera si riprenderà ciò che è suo. Viene pero’ interrotta da Charlotte Flair, la Queen dice che è stanca sia di Asuka che della EST e si prenota come prossima avversaria della stessa Bianca per SummerSlam, ma solo in caso di vittoria del titolo da parte della EST. Vediamo Asuka che si gode la diatriba fra le due dal backstage. Pretty Deadly vs ...

SmackDown Report 14-07-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

This top star very nearly didn't wrestle on this week's WWE Raw because... Becky Lynch was only cleared for action just before this week's Raw due to having a cyst removed. That's according to 'The ...Uncle Howdy, a mysterious and untested character tethered to Wyatt's ominous mythos, makes his debut in WWE 2K23.