SKY | Napoli | summit di calciomercato con Meluso | pronto il Colpo Estivo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 15 luglio 2023) Undia Dimaro, con la partecipazione di Garcia, il nuovo direttoree Micheli.. Domani a Dimaro si svolgerà un incontro cruciale per il futuro del. Il nuovo direttore Mauro, Rudi Garcia e Micheli, che arriverà nelle prossime ore, discuteranno la strategia del club per la prossima stagione. Durante la trasmissione “l’originale” su SKY, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento sul, che oggi ha iniziato il suo ritiro a Dimaro. “è arrivato in ritiro, Micheli arriverà domani. Ci sarà un ulteriore incontro con Garcia per discutere il difensore da prendere al posto di Kim. Questa è la priorità del mercato“, ha ...