Sindacati, adesioni fino al 100% allo sciopero aeroporti La Prealpina

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Quasi mille voli cancellati, vacanze ritardate per molti, ma nessuna fila chilometrica ai check in: è il bilancio del ...Il Codacons annuncia un esposto alle Procure e alla Corte dei Conti per interruzione di servizio pubblico e danni per centinaia di milioni ...